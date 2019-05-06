Климкин подаст Зеленскому прошение об отставке

СЕГОДНЯ 12:45 2019-05-06T12:45:32+03:00

Глава МИД Украины считает, что новый президент должен сам выбрать, с кем ему работать

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин планирует подать прошение об отставке сразу после вступления Владимира Зеленского в должность президента страны.

Дипломат считает, что в рамках соблюдения политической культуры будет правильно предоставить новому главе государства возможность самому выбрать, с кем ему работать. Увольнение в одностороннем порядке здесь не рассматривается.

"Я должен предложить новому президенту свою отставку, и я это, безусловно, сделаю", - сказал Климкин.

По словам министра, ранее он уже встречался с Зеленским в рамках обсуждения ряда вопросов, и существует вероятность дальнейшего сотрудничества в тех сферах, "где сходятся принципы и приоритеты". Так, например, дипломат не стал исключать возможность дальнейшей работы с президентом в качестве советника или участника переговоров, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Климкин уже намекал на свой уход с должности главы МИД. Тогда в качестве видеообращения он опубликовал фрагмент из известного мультика с фразой "Ты заходи, если что".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705727" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU