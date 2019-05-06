2019-05-06T13:02:44+03:00
Трагедия в Шереметьеве

В правительстве Москвы открылись "горячие линии" для родственников пострадавших при катастрофе самолёта в Шереметьево

Родные и близкие могут обращаться по этим номерам круглосуточно
Светлана ВОЛКОВА
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На месте пожара самолета "Сухой Суперджет" в Шереметьево.На месте пожара самолета "Сухой Суперджет" в Шереметьево.Фото: REUTERS
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Для родственников и близких пострадавших во время катастрофы самолета в столичном аэропорту Шереметьево в минувшее воскресенье открылись "горячие линии" в Правительстве Москвы. Сюда родные, в том числе и те, кто сейчас прибывает в столицу из Мурманска и других городов, могут круглосуточно обращаться за информацией и помощью (см. ниже).

Напомним, в воскресенье, 5 мая, в 18.02 "Сухой суперджет-100" рейс SU1492 "Москва-Мурманск" вылетел из Шереметьево. После взлёта экипаж доложил о неисправности и принял решение вернуться в аэропорт вылета. В 18.32 самолёт совершил жёсткую посадку и загорелся. На борту находились 78 человек - 5 членов экипажа, 73 пассажира. В результате пожара полностью выгорела половина самолета. Спаслись 37 человек. В списках погибших - 41 человек, в том числе двое детей. Среди членов экипажа один погибший - бортпроводник Максим Моисеев, спасавший пассажиров.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Департамент здравоохранения Москвы 8-499-251-83-00

Департамент торговли и услуг Москвы 8-499-610-00-00

МЧС России - 8-800-775-17-17

Гостиница «Милан» (размещение родственников) - 8-916-173-37-54

Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

ИСТОЧНИК KP.RU

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