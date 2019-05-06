Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево

СЕГОДНЯ 14:32 2019-05-06T14:38:26+03:00

Тем не менее, в своих соболезнованиях, новоизбранный президент вспомнил об украинских моряках, которые задержаны в связи с инцидентом в Керченском проливе [видео]

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В понедельник, 6 мая, избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой «Сухой суперджет-100» рейс SU1492 Москва-Мурманск, сгоревшего в Шереметьево, 5 мая.

«Жизнь - это наивысшая ценность. О том, что его следует беречь, нам напоминают наши потери на фронте, трагедии, подобные терактов на Шри-Ланке и аварии в Шереметьево. Погибших не вернуть. Мы сочувствуем близким и помнить о тех, кого больше нет», - написал Зеленский на своей странице в Facebook.

В своих комментариях новоизбранный украинский лидер добавил о моряках Украины, задержанных в связи с инцидентом в Керченском проливе. «А еще мы ежедневно думаем о наших пленных. Они живы. И есть те, в чьих силах вернуть их к семьям, те, в чьих силах не допустить трагедий», - отметил Зеленский.

Напомним, в минувшие воскресенье, 5 мая, вылетевшей из Шереметьево самолет компании «Аэрофлот» доложил о неисправности и принял решение вернуться в аэропорт. Воздушное судно совершило жёсткую посадку и загорелось. На борту находились 78 человек и 5 членов экипажа. Жертвами авиакатастрофы стали 41 человек, в том числе двое детей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706969" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

ИСТОЧНИК KP.RU