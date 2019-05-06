Песков: Путин заслушал доклады по авиакатастрофе в Шереметьево

СЕГОДНЯ 15:53 2019-05-06T15:53:31+03:00

Главы СК, Минтранса и Минздрава сообщили российскому лидеру о ходе расследования причин инцидента со сгоревшем в столичном аэропорту самолетом «Сухой суперджет-100» [видео]

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В понедельник, 6 мая, президент России Владимир Путин заслушал доклады главы Следственного Комитета Александра Бастрыкина, главы Минтранса Евгения Дитриха и главы Министерства Здравоохранения Вероники Скворцовой, рассказавших о ходе расследования авиакатастрофы в Шереметьево, в результате которой погибли 41 человек. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Путин заслушал доклады председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о ходе расследования причин и обстоятельств катастрофы, министра транспорта Евгения Дитриха о работе возглавляемой им правительственной комиссии по помощи семьям жертв и пострадавшим и по ликвидации последствий инцидента, а также министра здравоохранения Вероники Скворцовой о том, как оказывается медицинская помощь травмированным», - сказал представитель Кремля

Ранее Песков сообщил о том, что российский президент в рабочем режиме получает доклады об авиакатастрофе в столичном аэропорту. Он также отметил, что вопрос о запрете на полеты «Сухой суперджет-100» является прерогативой специалистов и пока таких решений не принималось.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706969" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

ИСТОЧНИК KP.RU