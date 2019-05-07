Минздрав рассказал, когда ждать всплеска сезонной аллергии

СЕГОДНЯ 11:13 2019-05-07T11:13:46+03:00

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Совсем скоро страну накроет волна летних аллергии. Традиционно, буйное цветение трав и деревьев приводит к тому, что тысячи людей оказываются заложниками ситуации. Кто-то бесконечно употребляет лекарства, а некоторые стараются перебраться на «аллергичное» время в другие страны.

Пик всплеска аллергии приходится на апрель-май, в это время начинает цвести береза, ольха, орешник. – это первый вид пыления.

Вторая волна – июнь-июль – цветение злаковых трав (пшеница, рожь, овёс и другие) приходится на июнь — июль.

Третий вид – это август-сентябрь – цветение и пыление сорных видов трав, таких как полынь, мать-и-мачеха.

Единственное спасение для аллергиков в это время – это симптоматическая терапия, антигистаминные препараты второго поколения, а также назальные ингаляционные стероиды.

В Минздраве RT объясняют, что пред лечением стоит проводить аллерген-специфическую терапию (АСИТ), которая определит на что именно у человека аллергия. Во время этого тестирования в организм пациента вводят в возрастающих дозах тот или иного аллерген. В будущем за счет данной процедуры контакт с аллергенами в естественной среде станет менее болезненным.

Медики всего мира заняты тем, что пытаются найти уникальное средство, которое бы помогло аллергикам. Например, российские и австрийские ученые завершили основную работу над созданием уникальной вакцины от аллергии на березу. Она предназначена как для профилактики, так и для терапии и поможет спасти от болезни тысячи человек.

В поисках находятся не только медики и химики, но и биологи. Последним оказалось под силу определить на ранней стадии пол дерева тополя. Оказывается, тополиный пух, который переносит пыльцу растений и становится причиной аллергии, разбрасывают только женские деревья. Этот способ позволит высаживать в городах только мужские особи, пишет газета "Известия".

Сезон чихания: как бороться с аллергией на тополиный пух, фрукты, цветение.В студии Татьяна Бандурина, врач-педиатр, аллерголог, гастроэнтеролог, диетолог. Ведущие Михаил Антонов и Алесандра Кочнева.

ИСТОЧНИК KP.RU