Эксперт оценил, возможно ли на деле отказаться от пластиковой посуды

СЕГОДНЯ 12:12 2019-05-07T12:12:15+03:00

Многие специалисты призывают отказаться не только от пластиковых вилок и тарелок, но и от любых долгоразлагаемых материалов

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Минприроды планирует подготовить документ, который регламентирует отказ от пластиковой посуды. Эксперты полностью поддерживают эту инициативу и призывают пойти дальше: отказаться от любых долгоразлагаемых материалов.

- Уже давно во всем мире, и в нашей стране, существуют технологии, которые позволяют отказаться от негниющего пластика при производстве пакетов и посуды. Все делается из биоразлагаемых материалов. Нужно стремиться исключить пластик не только из посуды, но и в целом из производства. Но для этого нужны огромные средства и перенастройка технологических линий, - сообщает сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на заслуженного эколога РФ Андрея Пешкова.

Пока производители не спешат отказываться от прибыльного дела, а в общепите уверены, что нужно дополнительное стимулирование, чтобы рестораны и кафе перешли на биоразлагаемую посуду. Предоставлять льготы тем, кто использует подобную практику.

- Бумажный стакан вместо пластикового, например. Здорово, крафтово, экологично. Но, во-первых, бумажный стакан точно не перерабатываемый, потому что он композитный, у него слой пластика, слой полиэтилена. Это типа тетра-пака, только без подслоя фольги еще. Это точно в отходы. И затем этот картон – это все равно целлюлоза, которая по экологическому следу ее производства более токсична, чем полимерный стаканчик. Если пластиковые стаканы заменить полностью картонными, в целом для экологии это хуже. Пластиковый стакан может быть переработан в полимерную трубу. По крайней мере, еще на один круг зайти, - высказал свою точку зрения в эфире радио «Комсомольская правда» гендиректор компании «Мегаполис-Ресурс» Владимир Мацук.

Ранее в Евросоюзе сообщили, что одноразовую посуду и некоторые другие пластиковые изделия (например, такие как трубочки для напитков, ватные палочки, крепления для воздушных шаров и контейнеры для еды на вынос) запретят с 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU