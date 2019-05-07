Медведев поручил максимально быстро выплатить компенсации родственникам погибших в авиакатастрофе в Шереметьево

СЕГОДНЯ 13:01 2019-05-07T13:01:50+03:00

На борту сгоревшего в столичном аэропорту самолета находились 78 человек, 41 из которых погибли [видео]

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Во вторник, 7 мая, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил максимально быстро и без задержек довести выплаты до пострадавших и родственников погибших в результате авиакатастрофы в Шереметьево.

«Нужно сделать так, чтобы все выплаты, по которым приняты решения, максимально быстро дошли до их получателей. Поскольку есть целый ряд нюансов и организационного, и правового характера, связанных с ведением следствия и целым рядом других процедур. Но нужно так все организовать, чтобы это было сделано практически без задержек», - сказал глава правительства

Ранее глава Кабмина поручил Минтрансу представить предложения по совершенствованию законодательства в сфере безопасности эксплуатации воздушных судов.

Напомним, в минувшие воскресенье, 5 мая, самолёт авиакомпании «Аэрофлот» «Сухой суперджет-100» рейса Москва-Мурманск вылетел из Шереметьево, после чего пилоты доложили о неисправности и приняли решение вернуться в аэропорт. При посадки воздушное судно дважды ударилось о взлетную полосу,после чего загорелось. Из 78 человек, находившихся на борту 41 погибли, десять госпитализированы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/707229" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: Выживший пассажир выложил видео эвакуации.

ИСТОЧНИК KP.RU