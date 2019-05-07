Медведев поручил максимально быстро выплатить компенсации родственникам погибших в авиакатастрофе в Шереметьево
Во вторник, 7 мая, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил максимально быстро и без задержек довести выплаты до пострадавших и родственников погибших в результате авиакатастрофы в Шереметьево.
«Нужно сделать так, чтобы все выплаты, по которым приняты решения, максимально быстро дошли до их получателей. Поскольку есть целый ряд нюансов и организационного, и правового характера, связанных с ведением следствия и целым рядом других процедур. Но нужно так все организовать, чтобы это было сделано практически без задержек», - сказал глава правительства
Ранее глава Кабмина поручил Минтрансу представить предложения по совершенствованию законодательства в сфере безопасности эксплуатации воздушных судов.
Напомним, в минувшие воскресенье, 5 мая, самолёт авиакомпании «Аэрофлот» «Сухой суперджет-100» рейса Москва-Мурманск вылетел из Шереметьево, после чего пилоты доложили о неисправности и приняли решение вернуться в аэропорт. При посадки воздушное судно дважды ударилось о взлетную полосу,после чего загорелось. Из 78 человек, находившихся на борту 41 погибли, десять госпитализированы.
Авиакатастрофа в Шереметьево: Выживший пассажир выложил видео эвакуации.
ИСТОЧНИК KP.RU