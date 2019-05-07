Минтранс: семьям погибших в авиакатастрофе в Шереметьево будет выплачено по 9 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:32 2019-05-07T13:32:22+03:00

Министр транспорта заявил о том, что приняты все необходимые решения по выплатам пострадавшим и родственникам погибших в результате возгорания «Сухого – суперджет 100» [видео]

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Семьям погибших в результате авиакатастрофы в Шереметьево выплатят девять миллионов рублей. Об этом сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.

«Приняты все необходимые решения по выплатам пострадавшим и родственникам погибших. Семьям погибших будет выплачено по девять миллионов рублей. Это: два миллиона — страховые выплаты, два миллиона — региональные выплаты, пять миллионов — это выплаты компании "Аэрофлот"», — сказал глава Минтранса.

Незадолго до этого премьер-министр Дмитрий Медведев поручил сделать так, чтобы все выплаты «максимально быстро» дошли до пострадавших и семьях погибших в результате катастрофы с «Сухим – суперджет 100».

Напомним, авиакатастрофа с лайнером компании «Аэрофлот» рейса Москва-Мурманск произошла 5 мая. В результате вынужденной жесткой посадки воздушное судно загорелось. 41 человек погиб, десять были госпитализированы. Всего на борту находились 78 пассажиров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/707095" frameborder="0"></iframe> Катастрофа в Шереметьево: 41 жизнь, по которой скорбит вся страна.Врач, юрист, рыбак, дети и мамы... Пожар на борту самолёта в Шереметьево унес жизни 41 человека. Вспомним их всех поимённо

ИСТОЧНИК KP.RU