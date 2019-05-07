Помпео и Лавров договорились о встречи на 14 мая в Сочи

СЕГОДНЯ 12:34 2019-05-07T12:34:00+03:00

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Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем Соединенных Штатов Майком Помпео запланированы на 14 мая в Сочи, об этом стороны договорились в ходе состоявшийся в понедельник, 6 мая, встречи на полях министерской сессии Арктического совета в финском Рованиеми. Об этом ТАСС сообщил источник в МИД РФ.

«Переговоры Лаврова и Помпео запланированы на 14 мая в Сочи. Об этом стороны договорились в ходе переговоров в Финляндии», - цитирует издание слова собеседника.

Ранее глава МИД России назвал хорошей и конструктивной свою беседу с госсекретарем Соединенных Штатов, которая состоялась финском Рованиеми. Он отметил, что сторонам удалось сконцентрироваться на реальной политике, а в контактах с США он не увидел сторонников военного решения обострившейся ситуации в Венесуэле. В свою очередь Помпео сказал журналистам, что у него прошел «хороший разговор» с Лавровым, он также подчеркнул, что они обсудили широкий круг вопросов.

ИСТОЧНИК KP.RU