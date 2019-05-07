2019-05-07T17:43:38+03:00
Трагедия в Шереметьево

Глава Минтранса ходатайствует о награждении Орденом Мужества бортпроводника сгоревшего самолета в Шереметьево

Максим Моисеев до последнего оставался на борту сгоревшего лайнера, спасая пассажиров [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Авиакатастрофа в Шереметьево / Фото: ТАССАвиакатастрофа в Шереметьево / Фото: ТАСС
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Министр транспорта Евгений Дитрих заявил о том, что он будет ходатайствовать о награждении посмертно Орденом Мужества бортпроводника сгоревшего «Сухого - Суперджет 100» Максима Моисеева, который до последнего оставался на борту самолета, спасая пассажиров. Также глава Минтранса предложит президенту России Владимиру Путину наградить бортпроводниц государственными наградами за самоотверженность.

«В связи с катастрофой самолета Sukhoi Superjet 100, произошедшей 5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево, министр транспорта РФ Евгений Дитрих будет ходатайствовать перед президентом России о награждении бортпроводников ПАО "Аэрофлот" - Максима Моисеева орденом Мужества (посмертно), а также бортпроводниц Татьяны Касаткиной и Ксении Фогель государственными наградами за самоотверженность, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях», - передает ТАСС сообщение в пресс-службе Минтранса.

Ранее, глава Дитрих сообщил о том, что семьям погибших в результате авиакатастрофы в Шереметьево выплатят девять миллионов рублей, а также отметил, что приняты все необходимые решения по выплатам пострадавшим и родственникам погибших.

Авиакатастрофа с лайнером «Сухой – суперджет 100» рейса Москва-Мурманск произошла в минувшие воскресенье, 5 мая. Из 78 пассажиров, находящихся на борту, 41 человек погиб, десять были госпитализированы.

Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров.Бортпроводник Максим Моисеев пожертвовал собой, спасая пассажиров горящего самолёта. Соболезнуем родным и близким Героя...

ИСТОЧНИК KP.RU

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