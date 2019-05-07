Суд продли арест Вышинского до 22 апреля

СЕГОДНЯ 18:51 2019-05-07T18:51:06+03:00

По словам адвоката главного редактора портала "РИА Новости Украина", защите было отказано в ходатайстве об изменении меры пресечения

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Подольский суд Киева вынес постановление о продлении ареста главного редактора портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Об этом заявил адвокат журналиста Андрей Доманский.

"Продлили срок содержание под стражей до 22 июля. Защите в ходатайстве об изменении меры пресечения отказали", - приводит слова юриста агентство РИА Новости. Доманский также отметил, что в настоящий момент заседание суда продолжается, зачитывается обвинительный акт.

Главный редактор информационного агентства "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский был задержан в мае 2018 года. Его обвиняют в государственной измене и незаконном обороте оружия. В настоящий момент Вышинский находится под арестом; ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Ранее сайт kp.ru сообщал о переносе слушаний по делу Вышинского. Тогда адвокат журналиста заявил, что это произошло, поскольку Вышинский не был доставлен из СИЗО "по вине конвоя следственного изолятора".

ИСТОЧНИК KP.RU