2019-05-07T23:44:42+03:00
Политика

В Раде предложили перенести инаугурацию Зеленского на другой день

Украинский депутат напомнил, что 19 мая отмечается День памяти жертв политических репрессий
Юлия ДИВЕЕВА
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В Верховной раде Украины предложили новую дату инаугурации Владимира ЗеленскогоВ Верховной раде Украины предложили новую дату инаугурации Владимира ЗеленскогоФото: REUTERS
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Депутат Верховной рады Виталий Куприй предложил перенести на один день инаугурацию Владимира Зеленского. По его мнению, торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги избранным президентом Украины лучше провести 20 мая.

Проект соответствующего постановления о новой дате, времени и месте проведения инаугурации зарегистрирован в электронной базе на сайте Рады. На своей странице в в Facebook Куприй пояснил, что 19 мая отмечается День памяти жертв политических репрессий и, по его мнению, вступление президента в должность не должно пересекаться с этой датой.

Ранее сайт kp.ru писал, что украинский депутат Виктор Балога внес на рассмотрение своих коллег постановление о проведении инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского 19 мая. Он отметил, что подготовил постановление по личной инициативе. При этом до него проект документа с датой принесения присяги новым президентом уже поступал в Раду.

Напомним, что штаб Зеленского пообещал устроить «фишечку» на инаугурации нового президента и удивить украинцев.

Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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