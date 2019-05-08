Коломойский пообещал не мстить Порошенко после возвращения на Украину

СЕГОДНЯ 05:31 2019-05-08T05:31:10+03:00

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Украинский миллиардер Игорь Коломойский не собирается мстить Петру Порошенко, после того, как тот сдаст свои полномочия новому президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом бизнесмен сообщил в интервью программе журналистских расследований Bihus.Info.

По его словам, он ждет инаугурации нового главы государства и его полного вступления в должность, чтобы вернуться на Украину. Нежелание ехать на родину раньше Коломойский объяснил тем, что не станет для "Порошенко статистику улучшать", ведь никто из предпринимателей, ранее покинувших Украину, пока не приехал в страну.

Как сообщал сайт kp.ru, 19 апреля Окружной административный киевский суд полностью удовлетворил иск подконтрольной бывшему акционеру Приватбанка Игорю Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd, который относится к незаконности национализации банка. Днем ранее Киевский Суд вынес решение о том, что национализация «ПриватБанка» была незаконным вмешательством государства в право акционеров банка и нарушало украинскую Конституцию. Нацбанк Украины заявил, что обжалует оба эти вердикта.

ИСТОЧНИК KP.RU