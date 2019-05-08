Коломойский пообещал не мстить Порошенко после возвращения на Украину
Украинский миллиардер Игорь Коломойский не собирается мстить Петру Порошенко, после того, как тот сдаст свои полномочия новому президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом бизнесмен сообщил в интервью программе журналистских расследований Bihus.Info.
По его словам, он ждет инаугурации нового главы государства и его полного вступления в должность, чтобы вернуться на Украину. Нежелание ехать на родину раньше Коломойский объяснил тем, что не станет для "Порошенко статистику улучшать", ведь никто из предпринимателей, ранее покинувших Украину, пока не приехал в страну.
Как сообщал сайт kp.ru, 19 апреля Окружной административный киевский суд полностью удовлетворил иск подконтрольной бывшему акционеру Приватбанка Игорю Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd, который относится к незаконности национализации банка. Днем ранее Киевский Суд вынес решение о том, что национализация «ПриватБанка» была незаконным вмешательством государства в право акционеров банка и нарушало украинскую Конституцию. Нацбанк Украины заявил, что обжалует оба эти вердикта.
ИСТОЧНИК KP.RU
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