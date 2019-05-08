2019-05-08T11:55:07+03:00
Политика

Кабмин Украины признает незаконными выданные донбассовцам паспорта РФ

Документы не будут действовать на территории незалежной, а также при пересечении ее госграницы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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За российскими паспортами выстраиваются целые очередиЗа российскими паспортами выстраиваются целые очередиФото: REUTERS
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Правительство Украины планирует признать незаконными выдаваемые жителям Донбасса российские паспорта. Соответствующее заявление премьер-министр незалежной Владимир Гройсман сделал в среду, 8 мая.

"Сегодня мы примем решение, правительство Украины, о том, чтобы признать все паспорта, которые будут выданы гражданам Украины на нашей территории, на территории суверенного Украинского государства, с нарушением любых международных норм, прав, эти паспорта будут признаны незаконными", - сказал глава правительства.

При этом он подчеркнул, что документы будут недействительны как на территории самой Украины, так и при пересечении ее государственной границы. Другим государствам было также рекомендовано поддержать Киев в этом решении, передает "112 Украина".

Напомним, что 24 апреля 2019 года президентом РФ Владимиром Путиным был подписан указ об упрощённом предоставлении российского гражданства жителям отдельных районов Луганской и Донецкой народных республик. Прием документов на оформление нового удостоверения личности стартовал в Донбассе в начале мая. Сайт kp.ru писал о том, что из желающих получить российские паспорта выстраиваются целые очереди.

Путин прокомментировал упрощение выдачи паспортов жителям Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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