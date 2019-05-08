Полиция Шри-Ланки задержала семь террористов - смертников

СЕГОДНЯ 12:25 2019-05-08T12:25:37+03:00

Правоохранительные органы считают, что арестованные были тесно связаны с организаторами серии терактов в апреле этого года [видео]

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Правоохранительные органы Шри-Ланки арестовали семь человек, которые являются членами террористической группировки «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания». По данным полиции страны, они готовились стать смертниками.

Как сообщает издание Daily Mirror, арестованные были тесно связаны с организаторами серии терактов в стране и проходили подготовку в городе Хамбантота на юге островного государства.

Напомним, в апреле этого года Шри-Ланка пережила крупнейшую в своей истории серию терактов. Жертвами нескольких взрывов стали более 200 человек, еще более 400 пострадали.

В минувший вторник, 7 мая, президент островного государства Майтрипала Сирисена заявил об обеспечении безопасности на территории всей страны. Незадолго до этого, 6 мая, власти Шри-Ланки заявили, что все лица, подозреваемые в организации терактов, уже задержаны или уничтожены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/704445" frameborder="0"></iframe> Момент взрыва в церкви Святого Антония на Шри-Ланке.

ИСТОЧНИК KP.RU