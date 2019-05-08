Полиция Шри-Ланки задержала семь террористов - смертников
Правоохранительные органы Шри-Ланки арестовали семь человек, которые являются членами террористической группировки «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания». По данным полиции страны, они готовились стать смертниками.
Как сообщает издание Daily Mirror, арестованные были тесно связаны с организаторами серии терактов в стране и проходили подготовку в городе Хамбантота на юге островного государства.
Напомним, в апреле этого года Шри-Ланка пережила крупнейшую в своей истории серию терактов. Жертвами нескольких взрывов стали более 200 человек, еще более 400 пострадали.
В минувший вторник, 7 мая, президент островного государства Майтрипала Сирисена заявил об обеспечении безопасности на территории всей страны. Незадолго до этого, 6 мая, власти Шри-Ланки заявили, что все лица, подозреваемые в организации терактов, уже задержаны или уничтожены.
Момент взрыва в церкви Святого Антония на Шри-Ланке.
ИСТОЧНИК KP.RU