2019-05-08T12:25:37+03:00
В мире

Полиция Шри-Ланки задержала семь террористов - смертников

Правоохранительные органы считают, что арестованные были тесно связаны с организаторами серии терактов в апреле этого года [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Полиция Шри-Ланки задержала семь террористов - смертниковПолиция Шри-Ланки задержала семь террористов - смертниковФото: REUTERS
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Правоохранительные органы Шри-Ланки арестовали семь человек, которые являются членами террористической группировки «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания». По данным полиции страны, они готовились стать смертниками.

Как сообщает издание Daily Mirror, арестованные были тесно связаны с организаторами серии терактов в стране и проходили подготовку в городе Хамбантота на юге островного государства.

Напомним, в апреле этого года Шри-Ланка пережила крупнейшую в своей истории серию терактов. Жертвами нескольких взрывов стали более 200 человек, еще более 400 пострадали.

В минувший вторник, 7 мая, президент островного государства Майтрипала Сирисена заявил об обеспечении безопасности на территории всей страны. Незадолго до этого, 6 мая, власти Шри-Ланки заявили, что все лица, подозреваемые в организации терактов, уже задержаны или уничтожены.

Момент взрыва в церкви Святого Антония на Шри-Ланке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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