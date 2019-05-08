Путин почтил память жертв авиакатастрофы в Шереметьево

СЕГОДНЯ 16:13 2019-05-08T16:13:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 8 мая, президент России Владимир Путин начал последнее заседание Совета по национальным проектам с минуты молчания в память жертв авиакатастрофы в Шереметьево, в результате которой погибли 41 человек.

«Прошу почтить память погибших», - с таких слов начал российский лидер заседание Совета.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707552" frameborder="0"></iframe> «Прошу почтить память погибших»: Путин начал Совет по нацпроектам с минуты молчания в память жертв катастрофы в Шереметьево.

Ранее в понедельник, 6 мая, Путин заслушал доклады главы Следственного Комитета Александра Бастрыкина, главы Минтранса Евгения Дитриха и главы Министерства Здравоохранения Вероники Скворцовой, рассказавших о ходе расследования трагедии в столичном аэропорту. Пресс-секретарь главы государства Песков также сообщил о том, что российский президент в рабочем режиме получает доклады об авиакатастрофе в столичном аэропорту.

Напомним, «СухойСуперджет» рейса Москва — Мурманск вечером 5 мая совершил аварийную посадку, после чего загорелся. Из 78 пассажиров, находящихся на борту сгоревшего самолета, 41 человек погиб, десять были госпитализированы

ИСТОЧНИК KP.RU