2019-05-08T16:13:05+03:00
Трагедия в Шереметьево

Путин почтил память жертв авиакатастрофы в Шереметьево

Российский лидер начал заседание Совета по нацпроектам с минуты молчания [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
«Прошу почтить память погибших» Путин начал заседание Совета по нацпроектам с минуты молчания«Прошу почтить память погибших» Путин начал заседание Совета по нацпроектам с минуты молчанияФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В среду, 8 мая, президент России Владимир Путин начал последнее заседание Совета по национальным проектам с минуты молчания в память жертв авиакатастрофы в Шереметьево, в результате которой погибли 41 человек.

«Прошу почтить память погибших», - с таких слов начал российский лидер заседание Совета.

«Прошу почтить память погибших»: Путин начал Совет по нацпроектам с минуты молчания в память жертв катастрофы в Шереметьево.

Ранее в понедельник, 6 мая, Путин заслушал доклады главы Следственного Комитета Александра Бастрыкина, главы Минтранса Евгения Дитриха и главы Министерства Здравоохранения Вероники Скворцовой, рассказавших о ходе расследования трагедии в столичном аэропорту. Пресс-секретарь главы государства Песков также сообщил о том, что российский президент в рабочем режиме получает доклады об авиакатастрофе в столичном аэропорту.

Напомним, «СухойСуперджет» рейса МоскваМурманск вечером 5 мая совершил аварийную посадку, после чего загорелся. Из 78 пассажиров, находящихся на борту сгоревшего самолета, 41 человек погиб, десять были госпитализированы

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Пожар в аэропорту «Шереметьево»: погибли более 40 человек»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Иран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия
В аэропорту Мьянмы упал самолет из Бангладеш
Захарова: высылка двух шведских дипломатов - ответная мера
Кокорин и Мамаев могут просить об УДО уже сейчас
Порошенко согласился прийти на допрос в Генпрокуратуру
В Подмосковье развернут 420-ти метровую георгиевскую ленточку
Дело Кокорина и Мамаева: Суд постановил уничтожить деревянный стул, которым избили Пака
В США продают одежду и подушки со снимками из Освенцима
Лидер Палаты общин Британии намерена заменить Мэй на посту премьера
Жителей Донбасса, получивших российский паспорт, лишат социальных выплат
В Совфеде увидели провокацию в осквернении памятника советским воинам в Австрии
Лавров считает, что напряженность в отношениях США и Ирана повлияет на ситуацию в Сирии
В ФРГ сожалеют о частичной приостановки Ираном обязательств по ядерной сделке
Савченко заявила, что суд над ней будет «интересным, но не быстрым»
КНДР будет обсуждаться на встрече Помпео и Лаврова в Сочи 14 мая
«Атлетико» может пригласить Консейсау на место Симеоне