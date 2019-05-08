Лидер Палаты общин Британии намерена заменить Мэй на посту премьера

СЕГОДНЯ 16:17 2019-05-08T16:17:45+03:00

По словам Андреа Лидсом, действующий премьер-министр сказала, что оставит свой пост

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Лидер Палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом сообщила, что намерена заменить Терезу Мэй на посту премьер-министра Соединенного Королевства.

«Я поддерживала ее в течение последних трех лет, чтобы довести Brexit до конца. Она сказала, что уйдет, поэтому - да: я всерьез раздумываю над тем, чтобы выдвинуть свою кандидатуру», - сказала она, комментируя премьерство Мэй в эфире телеканала ITV.

Между тем газета «Таймс» пишет о том, что Мэй останется на посту минимум до конца осени.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, что действующий премьер-министр Великобритании смогла сохранить свой пост после вынесения ей вотума недоверия. В тайном голосовании консерваторов в поддержку Мэй проголосовали 200 депутатов партии, против высказались 117.

Напомним, в начале апреля этого года Палата общин Соединенного Королевства поддержала предложение Мэй об отсрочке выхода Британии из Евросоюза до 30 июня текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU