Лидер Палаты общин Британии намерена заменить Мэй на посту премьера
Лидер Палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом сообщила, что намерена заменить Терезу Мэй на посту премьер-министра Соединенного Королевства.
«Я поддерживала ее в течение последних трех лет, чтобы довести Brexit до конца. Она сказала, что уйдет, поэтому - да: я всерьез раздумываю над тем, чтобы выдвинуть свою кандидатуру», - сказала она, комментируя премьерство Мэй в эфире телеканала ITV.
Между тем газета «Таймс» пишет о том, что Мэй останется на посту минимум до конца осени.
Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, что действующий премьер-министр Великобритании смогла сохранить свой пост после вынесения ей вотума недоверия. В тайном голосовании консерваторов в поддержку Мэй проголосовали 200 депутатов партии, против высказались 117.
Напомним, в начале апреля этого года Палата общин Соединенного Королевства поддержала предложение Мэй об отсрочке выхода Британии из Евросоюза до 30 июня текущего года.
ИСТОЧНИК KP.RU