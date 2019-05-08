Трамп снова заявил о готовности встретиться с лидером Ирана
Президент США Дональд Трамп вновь заявил о своей готовности провести двустороннюю встречу с иранским лидером Хасаном Роухани и выразил надежду, что в Тегеране примут его предложение.
Об этом на телефонном брифинге для журналистов сообщила специальный помощник президента, старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку Виктория Коутс.
«Предложения президента Трампа о проведении встречи с иранским режимом являются искренними, и он надеется, что они (власти Ирана) примут их и начнут строить будущее, которого заслуживает народ Ирана», - приводит ее слова ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, год назад американский лидер неоднократно заявлял о готовности лично пообщаться с Хасаном Роухани» без всяких предварительных условий», однако потом госдепартамент США «откорректировал» заявления президента, объявив, что условия у Вашингтона все-таки есть.
ИСТОЧНИК KP.RU