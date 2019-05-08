2019-05-08T19:26:36+03:00
В мире

Путин может принять Помпео во время его визита в Россию

Встреча может состоятся после его переговоров с Лавровым
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Майк Помпео прибудет в СочиМайк Помпео прибудет в СочиФото: REUTERS
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13-14 мая госсекретарь США Майк Помпео прибудет в Сочи для переговоров с Сергеем Лавровым. Политики должны будут обсудить ситуацию в Венесуэле, Северной Корее, а также кризис на Украине и развитие двусторонних отношений.

Кроме того, МИД России сообщил о том, что Владимир Путин также сможет принять Майка Помпео после его беседы с Лавровым.

Напомним, 6 мая в финском Рованиеми состоялась министерская сессия Арктического совета. На это сессии прошла встреча Майка Помпео и Сергея Лаврова. Политики обсудили ситуацию в Арктике, а, в частности, вопросы её мирового освоения и сохранения. Еще одной темой обсуждения была обостренная обстановка в Венесуэле. Также на встрече они договорились о визите Помпео в Россию 13-14 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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