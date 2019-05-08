Матч Аякс - Тоттенхэм: Сон вернулся в состав англичан, в атаке у хозяев Тадич и Зиеш

СЕГОДНЯ 21:34 2019-05-08T21:40:51+03:00

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В Амстердаме на стадионе "Йохан Кройфф Арена" сегодня, 8 мая, пройдет второй полуфинальный матч Лиги Чемпионов. "Аякс" примет на своем поле английский "Тоттенхэм". Команды уже огласили стартовые составы на игру.

Сон Хен Мин, один из лидеров "Тоттенхэма" - вновь в строю после отбытой дисквалификации. "Аякс" же в атаке будет грозен - Зиеш, Тадич и Нерес готовы растерзать оборону соперников.

Стартовый состав Аякса: Онана, Мазрауи, де Лигт, Блинд, ван де Бек, де Йонг, Шоне, Зиеш, Тадич, Нерес, Тальяфико.

Стартовый состав Тоттенхэм Хотспур: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Ваньяма, Сиссоко, Роуз, Эриксен, Алли, Моура, Сон.

Напомним, что неделю назад в Лондоне футболисты "Аякса" победили со счетом 1:0. И теперь перед ответной игрой на своем поле имеют задел в один гол перед грозным соперником.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Аякс - Тоттенхэм. Стартовый свисток поединка прозвучит в 22:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU