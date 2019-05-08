2019-05-08T23:27:50+03:00
Политика

МИД Ирана: Тегеран будет выходить из ядерной сделки поэтапно

В иранском ведомстве пояснили, что этот шаг связан с нарушениями условий СВПД Вашингтоном и санкциями США против ИРИ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас АракчиЗаместитель министра иностранных дел Ирана Аббас АракчиФото: REUTERS
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Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи объявил, что Тегеран будет поэтапно выходить из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«Мы поставили на повестку дня выход из СВПД, и этот выход будет осуществляться поэтапно», - приводит его слова телерадиокорпорация IRIB в своем Telegram-канале.

Такие меры в иранском внешнеполитическом ведомстве пояснили нарушениями условий СВПД Соединенными Штатами и американскими санкциями против ИРИ.

Ранее 8 мая, ровно через год после того, как США вышли из Соглашения по иранской ядерной программе, Тегеран объявил, что прекращает выполнять некоторые пункты СВПД и может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

В тот же день Дональд Трамп подписал указ о введении новых антииранских санкций, касающихся секторов экономики Ирана, которые связаны с производством металлов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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