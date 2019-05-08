Трамп ввел новые санкции против Ирана

СЕГОДНЯ 22:54 2019-05-08T23:14:42+03:00

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Соединенные Штаты ввели новые санкции против Ирана, в этот раз ограничения касаются секторов экономики страны, которые связаны с производством металлов. Соответствующий указ президент США Дональд Трамп подписал в среду, 8 мая, о чем и сообщил американскому конгрессу письмом.

«Сегодня я подписал указ о введении санкций в отношении секторов (экономики) Ирана, затрагивающих железо, сталь, алюминий и медь и являющихся крупнейшим источником доходов от экспорта, не связанных с нефтью», - распространенной Белым домом пояснительной записке президента для конгрессменов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в начале апреля США внесли КСИР в список иностранных террористических организаций, в ответ Иран официально признал террористической группировкой вооруженные силы США.

Позже и без того непростые отношения двух стран обострились после заявления госсекретаря Майкла Помпео о том, что Вашингтон решил полностью отказаться от исключений по «нефтяным» антииранским санкциям.

А в среду, 8 мая, ровно через год после того, как Соединенные Штаты вышли из Соглашения по иранской ядерной программе, Тегеран объявил, что прекращает выполнять некоторые пункты СВПД и может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

ИСТОЧНИК KP.RU