Трамп прокомментировал новые ракетные пуски КНДР

СЕГОДНЯ 20:16 2019-05-09T20:16:06+03:00

Президент США считает, что Пхеньян хочет вести переговоры, но пока не готов к ним

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Соединенные Штаты продолжают следить за ситуацией вокруг КНДР, которая накануне осуществила еще несколько ракетных запусков. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока продолжит вести переговоры с Пхеньяном, но все будет зависеть от дальнейшего развития событий.

"Мы очень серьезно следим за этим сейчас. Это были более маленькие ракеты, более короткой дальности. Никто этому не рад, но мы все изучим и посмотрим", - сказал американский лидер, выступление которого транслировалось в аккаунте Белого дома в "Перископ".

Политик считает, что Северная Корея хочет вести переговоры с Соединенными Штатами, но пока просто не готова к ним.

Сайт kp.ru писал о том, что четверг, 9 мая, КНДР осуществила запуск ряда неустановленных снарядов из провинции Пхёнан-Пукто. При этом за пять дней до этого Пхеньян уже осуществлял испытательный запуск ракеты. Снаряд стартовал с восточного побережья страны в районе порта Вонсан и упал в Японском море.

ИСТОЧНИК KP.RU