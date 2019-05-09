Трамп прокомментировал новые ракетные пуски КНДР
Соединенные Штаты продолжают следить за ситуацией вокруг КНДР, которая накануне осуществила еще несколько ракетных запусков. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока продолжит вести переговоры с Пхеньяном, но все будет зависеть от дальнейшего развития событий.
"Мы очень серьезно следим за этим сейчас. Это были более маленькие ракеты, более короткой дальности. Никто этому не рад, но мы все изучим и посмотрим", - сказал американский лидер, выступление которого транслировалось в аккаунте Белого дома в "Перископ".
Политик считает, что Северная Корея хочет вести переговоры с Соединенными Штатами, но пока просто не готова к ним.
Сайт kp.ru писал о том, что четверг, 9 мая, КНДР осуществила запуск ряда неустановленных снарядов из провинции Пхёнан-Пукто. При этом за пять дней до этого Пхеньян уже осуществлял испытательный запуск ракеты. Снаряд стартовал с восточного побережья страны в районе порта Вонсан и упал в Японском море.
ИСТОЧНИК KP.RU
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