2019-05-09T21:17:11+03:00
Общество

Причиной смерти Сергея Доренко мог стать сердечный приступ

Также в качестве возможной причины смерти Сергея Доренко рассматривается оторвавшийся тромб
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Вечером в четверг, 9 мая, в центре Москвы умер Сергей ДоренкоВечером в четверг, 9 мая, в центре Москвы умер Сергей ДоренкоФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Причиной смерти Сергея Доренко мог стать сердечный приступ или оторвавшийся тромб. Об этом свидетельствуют показания очевидцев происшествия и кадры с камеры видеонаблюдения.

Момент аварии, после которой погиб Сергей Доренко.

Сайт kp.ru писал о том, что вечером 9 мая журналист двигался по Николоямской улице Москвы на своем новеньком мотоцикле британского бренда Triumph, однако в какой-то момент байк начал вилять, и его вынесло на встречную полосу. Упавший на асфальт мужчина не подавал никаких признаков жизни, и очевидцы случившегося вызвали скорую помощь. Движение на данном участке дороги было остановлено.

Радиостанция "Говорит Москва", главным редактором которой являлся Доренко, подтвердила факт его гибели. Обстоятельства происшествия выясняются. Между тем, многие известные личности уже прокомментировали смерть журналиста и принесли свои соболезнования.

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Умер Сергей Доренко.Скончался Сергей Доренко. Журналист умер после падения со своего любимого мотоцикла

ИСТОЧНИК KP.RU

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