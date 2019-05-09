СЕГОДНЯ 21:10 2019-05-09T21:17:11+03:00

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Причиной смерти Сергея Доренко мог стать сердечный приступ или оторвавшийся тромб. Об этом свидетельствуют показания очевидцев происшествия и кадры с камеры видеонаблюдения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707928" frameborder="0"></iframe> Момент аварии, после которой погиб Сергей Доренко.

Сайт kp.ru писал о том, что вечером 9 мая журналист двигался по Николоямской улице Москвы на своем новеньком мотоцикле британского бренда Triumph, однако в какой-то момент байк начал вилять, и его вынесло на встречную полосу. Упавший на асфальт мужчина не подавал никаких признаков жизни, и очевидцы случившегося вызвали скорую помощь. Движение на данном участке дороги было остановлено.

Радиостанция "Говорит Москва", главным редактором которой являлся Доренко, подтвердила факт его гибели. Обстоятельства происшествия выясняются. Между тем, многие известные личности уже прокомментировали смерть журналиста и принесли свои соболезнования.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707930" frameborder="0"></iframe> Умер Сергей Доренко.Скончался Сергей Доренко. Журналист умер после падения со своего любимого мотоцикла

ИСТОЧНИК KP.RU