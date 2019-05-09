Прокуратура Швеции о своем решении по делу Ассанжа сообщит 13 мая

9 Май 23:35 2019-05-09T23:36:30+03:00

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Прокуратура Швеции в понедельник, 13 мая, сообщит, какое решение было принято по вопросу возможного возобновления расследования в отношении австралийского журналиста, основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщается на сайте шведского надзорного органа.

Известно, что пресс-конференцию для журналистов проведет заместитель прокурора Ева-Мари Перссон, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 11 апреля британские правоохранители арестовали Ассанжа, после того, как Эквадор отказал журналисту в дальнейшем предоставлении убежища. Арест был произведен по ордеру, выданному судом магистратов Вестминстера еще 29 июня 2012 года.

Первого мая суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения с возможностью сокращения срока вдвое, после суд начал рассматриваться вопрос о его экстрадиции в США. Ранее МИД Британии обещал не выдать журналиста, если ему грозит смертная казнь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707356" frameborder="0"></iframe> Памела Андерсон посетила Джулиана Ассанжа в тюрьме.

ИСТОЧНИК KP.RU