2019-05-09T23:36:30+03:00
В мире

Прокуратура Швеции о своем решении по делу Ассанжа сообщит 13 мая

В отношении основателя WikiLeaks могут возобновить расследование
Юлия ДИВЕЕВА
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Джулиан АссанжДжулиан АссанжФото: REUTERS
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Прокуратура Швеции в понедельник, 13 мая, сообщит, какое решение было принято по вопросу возможного возобновления расследования в отношении австралийского журналиста, основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщается на сайте шведского надзорного органа.

Известно, что пресс-конференцию для журналистов проведет заместитель прокурора Ева-Мари Перссон, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 11 апреля британские правоохранители арестовали Ассанжа, после того, как Эквадор отказал журналисту в дальнейшем предоставлении убежища. Арест был произведен по ордеру, выданному судом магистратов Вестминстера еще 29 июня 2012 года.

Первого мая суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения с возможностью сокращения срока вдвое, после суд начал рассматриваться вопрос о его экстрадиции в США. Ранее МИД Британии обещал не выдать журналиста, если ему грозит смертная казнь.

Памела Андерсон посетила Джулиана Ассанжа в тюрьме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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