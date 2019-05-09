Прокуратура Швеции о своем решении по делу Ассанжа сообщит 13 мая
Прокуратура Швеции в понедельник, 13 мая, сообщит, какое решение было принято по вопросу возможного возобновления расследования в отношении австралийского журналиста, основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщается на сайте шведского надзорного органа.
Известно, что пресс-конференцию для журналистов проведет заместитель прокурора Ева-Мари Перссон, передает ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 11 апреля британские правоохранители арестовали Ассанжа, после того, как Эквадор отказал журналисту в дальнейшем предоставлении убежища. Арест был произведен по ордеру, выданному судом магистратов Вестминстера еще 29 июня 2012 года.
Первого мая суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения с возможностью сокращения срока вдвое, после суд начал рассматриваться вопрос о его экстрадиции в США. Ранее МИД Британии обещал не выдать журналиста, если ему грозит смертная казнь.
Памела Андерсон посетила Джулиана Ассанжа в тюрьме.
ИСТОЧНИК KP.RU
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