2019-05-10T05:02:54+03:00
Звезды

"Праздновать нечего": Максим Виторган предлагает сделать 9 мая Днем тишины

Актер призвал отказаться от проведения торжеств, поскольку участников событий Второй мировой войны уже почти не осталось
Юлия ДИВЕЕВА
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Актер Максим Виторган. Фото: Дмитрий ЧерновАктер Максим Виторган. Фото: Дмитрий Чернов
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Нынешнему поколению нечего праздновать 9 мая. Такое мнение высказал актер Максим Виторган.

"День Победы для тех, кто эту победу одержал. Выжил, выстрадал, вымучил. Для тех, кто терял родных и близкий здесь и сейчас. Их уже почти не осталось", - написал на своей странице в Instagram.

Артист считает, что День Победы должен стать Днем тишины, который не будет сопровождаться "плясками и танчиками". Он также призвал помнить, сочувствовать и быть благодарными тем, кто пережил страшные годы войны

"Наша обязанность - знать правду о них - самую горькую, самую нелицеприятную.Наша ответственность - не дать повториться", - отметил Виторган.

Свой пост актер проиллюстрировал картинкой с условным изображением "красного мака", который является символом победы над нацистами на Западе, и датами начала и конца Второй мировой войны "1939-1945".

Напомним, недавно распался брак Виторгана с Ксенией Собчак. Как писал сайт kp.ru, слухи о том, что в отношения супругов не все гладко, появились осенью 2018 года. Телеведущая стала открыто появляться в компании режиссера Константина Богомолова.

В январе стало понятно, что пара окончательно рассталась. Однако на майские праздники Максим и Ксения воссоединились, чтобы провести отдых вместе с сыном Платоном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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