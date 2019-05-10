Невзоров заявил, что Доренко встретил отличную смерть: "Все красиво"

СЕГОДНЯ 11:29 2019-05-10T11:29:56+03:00

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Российский журналист Александр Невзоров считает, что его коллега, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко ушел из жизни "красиво", и этому можно "только позавидовать".

"Отличная смерть: на хорошей скорости и на очень классном мотике. Все красиво. Я думаю, что, если бы ему предложили на выбор штук пять разных смертей, он бы выбрал именно эту", - говорится в видео-эпитафии, которая появилась на странице Невзорова в Instagram.

Сергею Доренко. Эпитафия..

Журналист заявил, что судьба "настоящих динозавров" - вымирать, чтобы освободить место на сцене "лилипутам". Доренко же до последнего "не уменьшился", подстраиваясь под компанию "карликов", и это восхищает Невзорова, даже несмотря на его признание, что они терпеть не могли друг друга.

"Здоровенным был, здоровенным и ушел", — подытожил репортер.

Сайт kp.ru писал о том, что Сергей Доренко скончался вечером 9 мая в центре Москвы. Журналисту стало плохо с сердцем во время езды на мотоцикле. Уже при вскрытии врачи диагностировали у мужчины гемотампонаду. Коллеги и знакомые 59-летнего Доренко до сих пор не могут поверить в его смерть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/707959" frameborder="0"></iframe> Сергей Доренко умер на мотоцикле.Ушел из жизни Сергей Доренко. Журналист умер после падения с мотоцикла, который купил всего несколько недель назад...

ИСТОЧНИК KP.RU