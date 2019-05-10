Вскрытие помогло определить причину смерти Сергея Доренко
Причиной смерти 59-летнего журналиста Сергея Доренко стало скопление жидкости в груди, которое препятствовало нормальному функционированию сердца. К такому выводу пришли врачи после вскрытия тела мужчины.
Напомним, что главный редактор радио "Говорит Москва" скончался вечером в четверг, 9 мая. Он ехал по Николоямской улице на своем новом мотоцикле "Триумф", когда неожиданно почувствовал себя плохо и потерял управление транспортом. Байк занесло, Доренко упал на асфальт и больше не поднимался. Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь.
Сайт kp.ru писал о том, что прибывшие на место инцидента медики почти полтора часа пытались реанимировать журналиста, однако безуспешно. Мужчина так и не пришел в сознание.
Источники в бюро судебно-медицинской экспертизы сообщили РБК, что вскрытие тела Сергея Доренко состоялось в морге при Троекуровском кладбище. У журналиста обнаружили гемотампонаду.
Сергей Доренко умер на мотоцикле.Ушел из жизни Сергей Доренко. Журналист умер после падения с мотоцикла, который купил всего несколько недель назад...
ИСТОЧНИК KP.RU
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