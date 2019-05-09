2019-05-09T23:57:13+03:00
Общество

"Погиб, как жил, - на крутом вираже": коллегам и знакомым трудно говорить о смерти Доренко

Главный редактор "Говорит Москва" Сергей Доренко скончался в Москве
Ольга ЛИБГАРДТ
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Коллеги и друзья вспоминают о Сергее ДоренкоКоллеги и друзья вспоминают о Сергее ДоренкоФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Журналист Сергей Доренко погиб в российской столице. Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" ехал на своем мотоцикле по центру Москвы, как байк внезапно повело в сторону на Николоямской улице. По предварительным данным, ведущему стало плохо с сердцем, и он потерял управление транспортом. Прибывшие врачи пытались откачать журналиста, но не смогли. Ему было 59 лет.

Еще утром Сергей Доренко наблюдал за парадом Победы из окна квартиры на Кремлевской набережной и писал комментарии в соцсетях. Культовый журналист был ярчайшей фигурой на отечественном телевидении, а в последние годы оставался одним из самых заметных героев медиапространства. Коллеги и те, кто лично знал Сергея Доренко, с трудом подбирают слова после трагического известия о его внезапной кончине.

Владимир Соловьев

"Доренко - это, конечно, было явление в нашей журналистике... Сложное, противоречивое, как тот период, в который он жил. Один из самых ярких, самых запоминаемых и самых талантливых представителей нашей профессии, который на протяжении почти наверное 30 лет постоянно приковывал к себе теле-, а потом и радиослушателей. Это большая потеря. Мы с ним совсем не единомышленники и у нас были отношения, вежливо говоря, плохие. Но надо признавать талант и страшную трагедию... И столь ранний уход из жизни,конечно, это большая человеческая трагедия", - сообщил Владимир Соловьев радио "Комсомольская правда".

Байкер Хирург (Александр Залдостанов)

"Когда человек гибнет - это всегда трагедия. В последние время мы с ним только конфликтовали. Несмотря на всю его дурь, в нем было много хороших качеств. Он был талантливый человек, смелый. Он мотоциклист, которого я знаю очень давно. Он ко мне приезжал. Мне искренне жаль, что это случилось... Я, к сожалению, не смогу с ним проститься, потому что еду на Донбасс... На Небесах с ним разберутся, что с ним дальше будет. Неизвестно, что у него в душе творилось. Очень противоречивая натура была", - сообщил Александр Залдостанов в эфире радио "Комсомольская правда".

Александр Гордон

"Трудно говорить, но нужно. Мы с Сергеем не были хорошо знакомы, но он был совершенно отчаянный человек во всех проявлениях. Я помню, как я долго ерничал над ним, когда он на какого-то пенсионера наехал на мотоцикле в Сокольниках. Кто мог знать, что именно на мотоцикле он от нас и уедет... Без всякого сомнения, он был очень талантливым человеком. И ни на кого не обращал внимание. Царствие ему небесное", - рассказал Александр Гордон телеканалу 360.

Тина Канделаки

"Серега был моим другом. Мы работали вместе... С ним легко было дружить, как и легко было воевать. Мне повезло, что у нас сложились отношения мгновенно, потому что не влюбиться в его язык, реакцию, формулировки и обороты речи мне было невозможно. Широкий парень, объятия которого многим были не по силам. Сережа перерос оба века. Первым из нас. Он был лучшим ведущим программы «Время» в ХХ веке, он стал лучшим в Телеграме ХХI века. Он последний из профессии, по-настоящему одержимый пропагандист, который верил и заставлял верить других в свое слово. Ушел 9 мая. В День Победы, успев взглянуть на мирное небо и еще раз предупредив о хрупкости мира. Не верю я, Серега, что ты сейчас над нами не смеешься. А город-то осиротел без тебя мгновенно. Пусть земля тебе будет пухом", - написала Тина Канделаки в соцсетях.

Дмитрий Киселев

"Я знал Сергея с самого начала его журналистской карьеры, еще с конца 80-х годов. Я работал на телевидении и вел ночные новости, а Сергей работал у меня репортером. И он уже тогда был ярчайшей фигурой, а потом на телевидении приобрел самостоятельную роль. Как очень талантливый человек, он искал свой путь. Тогда информационная журналистика только расправляла свои крылья и нельзя было избежать многих соблазнов и ошибок. И в этом смысле Сережа чистосердечно, без всякого иммунитета, а его не могло было быть, летел на это пламя. Тем не менее, ему всегда хотелось формулировать вещи первым и это качество он сохранил до сих пор. И у него была, благодаря вот этой способности его, таланту, особая роль, сейчас уже, в современном информационном мире. И его голос был, безусловно, ярким. Он был способен на удивительные образы, находки, очень работоспособным человеком, образованным и мне хотелось бы, чтобы мы о нем вспоминали добрыми словами", - сказал Дмитрий Кисилев в эфире радио "Комсомольская правда".

Бронислав Виногродский

"Умер мой близкий человек. Мне очень жаль. Сергей представлял целую эпоху, она ушла. Он был самым великим радиожурналистом в России. Он был очень необычным и ярким человеком. Я очень его любил", - цитирует близкого друга Сергея Доренко RT.

Евгений Ревенко

"Сергей Доренко был ярким, неординарным и одним из самых талантливых журналистов", - написал Евгений Ревенко в соцсетях.

Алексей Венедиктов

"Мои соболезнования семье Сережи Доренко, детям, друзьям", - написал Алексей Венедиктов в соцсетях.

Владимир Жириновский

"Сергей Доренко был ярчайшей звездой русской журналистики. Он умел оставаться современным и на заре карьеры, и сейчас, когда уже считался ветераном. Он был дерзким, свободным, легким человеком. Очень жаль...", - написал политик в соцсетях.

Сергей Собянин

"Погиб Сергей Доренко. Талантливый журналист, беспокойный, неравнодушный человек. Сергей любил наш город. Погиб как жил - на крутом вираже. Честно - страшно жалко. Как будто что-то потеряно. Безвозвратно", - написал мэр Москвы в соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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