Появилось видео момента гибели Сергея Доренко

СЕГОДНЯ 22:42 2019-05-09T22:45:41+03:00

Мотоцикл журналиста неожиданно вынесло на встречную полосу. Аварии удалось избежать, но мужчина так и не поднялся после падения [видео]

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Момент гибели российского журналиста Сергея Доренко попал на видео. На кадрах с камер наблюдения видно, как мотоцикл радиоведущего начинает дергаться из стороны в сторону, а потом выкатывается на встречную волосу оживленной дороги.

Столкновения с автомобилями удается избежать, но упавший с байка Доренко больше не поднимается. Водители проезжавших мимо машин находят мужчину уже в бессознательном состоянии и вызывают скорую помощь.

Сайт kp.ru писал о том, что в качестве возможных причин смерти журналиста рассматриваются сердечный приступ, оторвавшийся тромб, а также полученные при падении травмы. Однако ни одна из этих версий пока не получила официального подтверждения. Выяснение обстоятельств гибели 59-летнего Доренко продолжается.

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Стоит отметить, что незадолго до смерти в четверг, 9 мая, журналист был в гостях у своего друга, писателя Бронислава Виногродского. Мужчина хвастался перед товарищем новым приобретением - мотоцикл был куплен всего несколько дней назад.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707928" frameborder="0"></iframe> Момент аварии, после которой погиб Сергей Доренко.

ИСТОЧНИК KP.RU