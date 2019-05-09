Появилось видео момента гибели Сергея Доренко
Момент гибели российского журналиста Сергея Доренко попал на видео. На кадрах с камер наблюдения видно, как мотоцикл радиоведущего начинает дергаться из стороны в сторону, а потом выкатывается на встречную волосу оживленной дороги.
Столкновения с автомобилями удается избежать, но упавший с байка Доренко больше не поднимается. Водители проезжавших мимо машин находят мужчину уже в бессознательном состоянии и вызывают скорую помощь.
Сайт kp.ru писал о том, что в качестве возможных причин смерти журналиста рассматриваются сердечный приступ, оторвавшийся тромб, а также полученные при падении травмы. Однако ни одна из этих версий пока не получила официального подтверждения. Выяснение обстоятельств гибели 59-летнего Доренко продолжается.
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Стоит отметить, что незадолго до смерти в четверг, 9 мая, журналист был в гостях у своего друга, писателя Бронислава Виногродского. Мужчина хвастался перед товарищем новым приобретением - мотоцикл был куплен всего несколько дней назад.
Момент аварии, после которой погиб Сергей Доренко.
ИСТОЧНИК KP.RU
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