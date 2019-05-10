Федор Конюхов завершил путешествие через южную часть Тихого океана

СЕГОДНЯ 11:52 2019-05-10T11:53:22+03:00

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Российский путешественник Федор Конюхов успешно завершил свою экспедицию и стал первым человеком, которому удалось пересечь южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке.

Для того, чтобы поставить рекорд 67-летнему мужчине понадобилось 154 дня 13 часов 37 минут. Он пересек финишную черту на мысе Горн в Южной Америке в четверг, 9 мая, в 18:00 по UTC (21:00 по мск)

Маршрут следования лодки пролегал через очень опасные места. Фото: konyukhov.ru

"Находясь в непосредственной близости от земли, Федор Конюхов пересек финишную черту (Диего-Рамирес, 68’68 з.д.) и, тем самым, официально завершил свой одиночный переход на весельной лодке "АКРОС" через Южный Тихий Океан с запада на восток", - сообщается на сайте путешественника.

Путешественник пересек финишную черту 9 мая. Фото: konyukhov.ru

"КП" писала о том, что россиянин отправился в экспедицию по неизведанному никем маршруту в начале декабря 2018 года. Маршрут следования его лодки пролегал через широты, известные как "Ревущие сороковые" и "Неистовые пятидесятые" - там часто гуляют штормовые ветра и большие волны. Поэтому неудивительно, что путешественник несколько раз попадал в чрезвычайно опасные для жизни ситуации. Во время шторма его плавредство несколько раз переворачивалось на 360 градусов, а оборудование выходило из строя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700722" frameborder="0"></iframe> Оскар Конюхов рассказал, шторм перевернул лодку его отца в Южном океане.

ИСТОЧНИК KP.RU