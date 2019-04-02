«Сорвало солнечные батареи, сорвало ветроуказатель»: Лодку Федора Конюхова трижды перевернул сильный шторм в океане

Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов, который на протяжении уже более ста дней бороздит просторы Южного океана на весельной лодке, вновь оказался в опасной для жизни ситуации. Мощный шторм несколько раз перевернул его плавсредство на все 360 градусов и значительно повредил оборудование. Об этом в интервью Радио "Комсомольская правда" рассказал сын путешественника и по совместительству организатор экспедиции Оскар Конюхов.

"Прошлой ночью он попал в очередной сильный шторм. И три раза лодка перевернулась, это как раз было в наши 10-11 часов вечера. Перевернулась, но все три раза встала на ровный киль", - сообщил мужчина.

При этом он добавил, что все удары приходились на левый борт, поэтому опрокидывание происходило вправо. Сейчас же в том районе Южного океана ночь, поэтому осмотр судна будет проводиться лишь утром, когда ветер немного утихнет. Но уже сейчас понятно, что стихия нанесла лодке серьезные повреждения во время переворотов.

В районе, где сейчас находится лодка Конюхова сейчас бушует мощный штормФото: скриншот сайта

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700722" frameborder="0"></iframe> Оскар Конюхов рассказал, шторм перевернул лодку его отца в Южном океане.

"Очень большая волна – 7-8 метров, и такая жесткая, с большой скоростью, с такой большой мощью движется. <...> Сорвало солнечные батареи, сорвало ветроуказатель. Я думаю, еще какие-то повреждения есть, которые сейчас пока не видно. ", - подчеркнул Оскар.

Организатор экспедиции напомнил, что до финиша - мыса Горн - его отцу осталось пройти примерно две тысячи километров, поэтому в целом на путешествии данный инцидент, вероятно, никак не скажется.

До финиша - мыса Горн - Федору Конюхову осталось пройти примерно две тысячи километровФото: Скриншот сайта

"Там же нет какого-то порта или острова, куда можно зайти или кто-то заберет. Ничего не сделаешь. Просто усложнит ему задачу. <...> Ну и плюс, сами понимаете, психологически переворот в лодке – 360, в Южном океане, это очень стрессово. За 117 дней он ни разу не переворачивался в этом походе. И вообще в своих походах, будь то на яхте или на весельных лодках, никогда не переворачивался. Это первый раз", - поделился Конюхов-младший.

Мужчина подчеркнул, что сейчас путешественнику ничем нельзя помочь, разве что молитвами. Между тем, уже к вечеру вторник, 2 апреля, ситуация может проясниться, ведь Федор Конюхов должен связаться с землей и рассказать о происходящем.

Напомним, что в начале декабря прошлого года 67-летний россиян отправился в одиночную экспедицию на вёсельной лодке с целью установить новый рекорд и пересечь Южный океан, чего еще никто не делал подобным образом. Маршрут следования его судна проходит через широты, известные среди моряков как "Ревущие сороковые" и "Неистовые пятидесятые" именно из-за того, что там часто гуляют штормовые ветра и большие волны, а в период с мая по октябрь возможно появление плавучих льдов.

Маршрут следования судна проходит через широты, известные среди моряков как "Ревущие сороковые" и "Неистовые пятидесятые". Фото: konyukhov.ru

6 декабря 2018. Старт перехода через Южный Тихий океан на весельной лодке АКРОС..

Сайт kp.ru писал о том, что в конце марта Конюхов уже попадал в сильнейший шторм. Однако экспедитор зашел слишком далеко, чтобы поворачивать обратно. К счастью, лодка, которая вот уже несколько месяцев служит ему укрытием, оснащена специальными утяжелителями, позволяющими возвращать судно в правильное положение. Кроме того, на ней установлены независимые системы электрогенерации, оборудование для связи и навигации, а в носовой части располагаются отсеки для продуктов на 300 дней.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/698870" frameborder="0"></iframe> Федор Конюхов рассказал о поездке в Новую Зеландию.

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