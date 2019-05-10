2019-05-10T14:27:31+03:00
Политика

Гуайдо может согласиться на военное вторжение США в Венесуэлу

Оппозиционер допускает такое развитие событий из-за продолжающихся "страданий" народа
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Оппозиционный лидер Хуан ГуайдоОппозиционный лидер Хуан ГуайдоФото: REUTERS
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Провозгласивший себя временным главой государства, спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо допустил возможность военного вмешательства со стороны США в ситуацию в республике.

"Если вмешательство разрешит кризис, возможно, я на него соглашусь" - сказал оппозиционер.

По словам Гуайдо, в конституции Венесуэлы есть статья, позволяющая проводить военное вторжение, и именно ее он может использовать в качестве одного из вариантов разрешения ситуации.

"Мы указали себе путь выборов, но народ страдает и мы должны ответственно рассматривать все варианты", - сказал спикер в интервью итальянской газете La Stampa.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее оппозиционный лидер уже выступил с аналогичным заявлением. Тогда он признал провал попытки проведения госпереворота в стране и заявил о необходимости перетянуть на свою сторону больше солдат.

Венесуэла: На защите Революции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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