Гуайдо может согласиться на военное вторжение США в Венесуэлу
Провозгласивший себя временным главой государства, спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо допустил возможность военного вмешательства со стороны США в ситуацию в республике.
"Если вмешательство разрешит кризис, возможно, я на него соглашусь" - сказал оппозиционер.
По словам Гуайдо, в конституции Венесуэлы есть статья, позволяющая проводить военное вторжение, и именно ее он может использовать в качестве одного из вариантов разрешения ситуации.
"Мы указали себе путь выборов, но народ страдает и мы должны ответственно рассматривать все варианты", - сказал спикер в интервью итальянской газете La Stampa.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее оппозиционный лидер уже выступил с аналогичным заявлением. Тогда он признал провал попытки проведения госпереворота в стране и заявил о необходимости перетянуть на свою сторону больше солдат.
Венесуэла: На защите Революции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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