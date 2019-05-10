Госсекретарь США совершит визит в Россию с 12 по 14 мая

СЕГОДНЯ 15:35 2019-05-10T15:35:26+03:00

Планируется, что в рамках своего визита Майкл Помпео проведет переговоры с Сергеем Лавровым и Владимиром Путиным

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Госсекретарь США Майкл Помпео отправится с визитом в Москву и Сочи с 12 по 14 мая. Сообщается, что у главы американской дипломатии запланированы переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым; также не исключается возможность встречи Помпео с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Госсекретарь Помпео отправится в Сочи, в Россию, 14 мая и встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить целый ряд двусторонних и многосторонних вызовов", - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Госдепартамента США. В документе также отмечается, что 13 мая Помпео встретится в Москве с сотрудниками американской дипмиссии, американского делового сообщества и студентами из США.

Ранее в этом году Майкл Помпео и Сергей Лавров встречались в рамках министерской сессии Арктического совета в Финляндии. По словам госсекретаря, несмотря на "совершенно разные интересы", между ним и главой МИД России состоялся "хороший разговор".

ИСТОЧНИК KP.RU