Самый беспокойный, самый отчаянный и "самый увольняемый" журналист: взлеты и падения Сергея Доренко

Вечером 9 мая стало известно о смерти одного из самых популярных журналистов страны - Сергея Доренко. Он скончался во время поездки на своем мотоцикле - упал с "байка" на оживленном шоссе и больше уже не встал. По некоторым данным, ему стало плохо с сердцем, по другой версии - оторвался тромб.

«САМЫЙ УВОЛЬНЯЕМЫЙ ЖУРНАЛИСТ СТРАНЫ»

Телевизионная карьера Сергея Доренко началась аккурат в начале перестройки. 1 апреля 1985 года он становится тележурналистом, а в 1991 году - уже ведущий программы «Время».

Сергей Доренко в программе "Время"

У Доренко тогда была сомнительная слава самого «увольняемого» журналиста страны. Например за серию репортажей из Литвы об экономической блокаде, устроенной Горбачевым, его убрали с Центрального телевидения. За репортажи из Грозного о положении российских военнопленных, его снова попросили уже с ТВ-6.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/707935" frameborder="0"></iframe> Интервью с Доренко.

Но Доренко упрям. И с апреля 1995-го он совместно с REN-TV выпускает программу на канале ОРТ – страну потрясают репортажи о состоянии здоровья Ельцина и Черномырдина. Программу прикрыли, и по требованию акционеров телеканала (по словам Доренко, в обмен ОРТ было предложено 100 миллионов долларов) журналист привычно уволен.

РОЖДЕНИЕ ТЕЛЕКИЛЛЕРА

Доренко снова восстал как птица Феникс – да так, что стал всероссийской знаменитостью. В 1999 году он в своей программе долго и методично «избивал» Юрия Лужкова. Терпение начальства лопнуло, когда он с вертолета сделал съемку недвижимости столичного мэра. Передачу закрыли.

С обозревателем "КП" Владимиром ВорсобинымФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Тогда Доренко отважился на еще большее нахальство. 24 октября 1999 он огласил сведения о сомнительном здоровье Евгения Примакова. С этого дня Доренко почти официально стали именовать телекиллером.

Журналист против этого звания не возражал, хотя заметил тогда в интервью «КП»: «Одни называют меня «телекиллером», другие «телекамикадзе»…

ПАДЕНИЕ ДОРЕНКО (ИЛИ СНОВА – МОТОЦИКЛ)

Закат карьеры «телекамикадзе» Доренко имеет точную дату - 2 сентября. Это увольнение не стало рядовым. Журналист навсегда лишился работы на телевидении.

Многочисленные недоброжелатели Сергея тут же этим воспользовались. В 2001 году случилась странная история – Доренко на своем мотоцикле наехал на капитана первого ранга из Главного штаба ВМФ РФ Валерия Никитина, который зачем-то перегородил дорогу тележурналисту вместе с… двумя милиционерами. В этой мутной истории капитан почти не пострадал, но журналиста обвинили в попытке убийства, с применением оружия - мотоцикла.

Доренко на своем последнем мотоциклеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Это было словно предупреждение Судьбы - любовь Доренко к мотоциклам вышла боком. Журналисту грозил срок заключения от 4 до 8 лет лишения свободы. Но ему дали 4 года условно.

ПОСЛЕДНИЙ ВЗЛЕТ

Итак, дорога на телевидение заказана…

И половина испытаний, доставшихся Доренко, заставила бы исчезнуть из вида большинство его телевизионных коллег. Они, тележурналисты из 90-х, тихо уходили на пенсию, нянчились с внуками.

С женой Юлией СилявинойФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Но Сергей часто признавался – полноценно он может жить только в эфире.

И он блестяще осваивает новую профессию – радиожурналиста. Сначала идет на «Эхо Москвы», где, по его словам, ему платят копейки.

Новый этап карьеры начался 6 сентября 2008 года, когда Доренко становится редактором радиостанции «Русская службы новостей» - появляется его знаменитая программа «Подъем». Ее популярность была такова, что практически все слушатели станции ждали только одного – утреннего рыка главного редактора.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707941" frameborder="0"></iframe> Последнее видео Сергея Доренко: журналист был в гостях у друзей.

Но острота языка снова подводит Доренко. В 2013-м программе пришлось перекочевать на «Говорит Москва».

Эта радиостанция стала последним пристанищем, пожалуй, самого беспокойного, самого отчаянного и одного из самых противоречивых и талантливых журналистов страны.

Который, кстати, опять пошел на новый свой взлет – открыл ютуб-канал, а его канал в «Телеграме» стал одним из самых популярных…

rasstriga.pastushok Последний мотоцикл Сергей Доренко

Но. Смерть на взлете – это так по-доренковски. Он так часто восставал из пепла, что однажды на это, видимо, просто не хватило сил.

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Сергей Леонидович Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. Окончил школу с золотой медалью. В 1982 получил диплом Университета Дружбы сразу по трем специальностям - «филолог, преподаватель русского языка как иностранного», «переводчик с испанского языка», «переводчик с португальского языка» (подробности).

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