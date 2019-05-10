Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Сергея Доренко
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам журналиста Сергея Доренко, который умер 9 мая в Москве в возрасте 59 лет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Президент давно был знаком с Доренко, всегда ценил его вклад в развитие отечественной журналистки и его принципиальную позицию", - приводит ТАСС слова представителя Кремля.
Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко умер вечером 9 мая в центре Москвы, находясь за рулем своего мотоцикла. Как ранее сообщал сайт kp.ru, причиной смерти известного журналиста стали проблемы с сердцем.
Сергей Доренко родился в 1959 году в Керчи. С 1985 года он работал на телевидении: в частности, он был ведущим программы "Время" и собственной авторской программы на Первом канале. Должность главного редактора радиостанции "Говорит Москва" он занимал с 2014 года; при этом Доренко также был ведущим программы "Подъем".
Умер Сергей Доренко.Скончался Сергей Доренко. Журналист умер после падения со своего любимого мотоцикла
ИСТОЧНИК KP.RU