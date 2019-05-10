Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Сергея Доренко

СЕГОДНЯ 15:59 2019-05-10T15:59:49+03:00

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин был знаком с журналистом и всегда ценил его принципиальную позицию

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам журналиста Сергея Доренко, который умер 9 мая в Москве в возрасте 59 лет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президент давно был знаком с Доренко, всегда ценил его вклад в развитие отечественной журналистки и его принципиальную позицию", - приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко умер вечером 9 мая в центре Москвы, находясь за рулем своего мотоцикла. Как ранее сообщал сайт kp.ru, причиной смерти известного журналиста стали проблемы с сердцем.

Сергей Доренко родился в 1959 году в Керчи. С 1985 года он работал на телевидении: в частности, он был ведущим программы "Время" и собственной авторской программы на Первом канале. Должность главного редактора радиостанции "Говорит Москва" он занимал с 2014 года; при этом Доренко также был ведущим программы "Подъем".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707930" frameborder="0"></iframe> Умер Сергей Доренко.Скончался Сергей Доренко. Журналист умер после падения со своего любимого мотоцикла

ИСТОЧНИК KP.RU