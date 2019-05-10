В Госдепе подтвердили информацию о визите Помпео в Россию

СЕГОДНЯ 18:48 2019-05-10T18:48:47+03:00

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В пятницу, 10 мая, официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус подтвердила информацию о предстоящем визите госсекретаря Майкла Помпео в Россию. Сообщение было опубликовано в Twitter пресс-секретаря.

"Госсекретарь Майкл Помпео совершит визит в Москву и Сочи с 12 по 14 мая. 13 мая он встретится с сотрудниками посольства США в России, американскими бизнесменами и студентами из США, обучающимся по программам обмена. Он возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата. 14 мая он встретится с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Госдепартамента, одной из приоритетных тем на переговорах будет контроль над вооружениями. "Будет обсуждаться целый ряд глобальных вызовов, в том числе Украина, Венесуэла, Иран, Сирия и Северная Корея", - отметил американский дипломат. Он также отметил, что Вашингтон хотел бы добиваться улучшения отношений с Москвой.

В начале мая этого года Майкл Помпео и Сергей Лавров провели переговоры в рамках министерской сессии Арктического совета в Финляндии. По словам госсекретаря, несмотря на "совершенно разные интересы", между ним и главой МИД России состоялся "хороший разговор".

ИСТОЧНИК KP.RU