Торгпред США обвинил Китай в нарушении обязательств

СЕГОДНЯ 06:28 2019-05-07T06:37:03+03:00

При этом Лайтхайзер, подтвердив намерение Трампа повысить пошлины на китайские товары, выразил уверенность в продолжении переговоров с КНР

Изменить размер текста: A A

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер обвинил Китай в нарушении достигнутых ранее договоренностей и взятых на себя обязательствах. Дескать, именно поэтому президент Дональд Трамп и решил повысить ввозные пошлины на китайские товары.

«Мы полагали, что находимся на верном пути. В течение прошлой недели мы видели, что Китай нарушает принятые на себя обязательства», - приводит слова Лайтхайзера агентство Bloomberg.

При этом американский постпред сообщил, что китайская делегация на этой неделе прибудет в Вашингтон, где на 9 и 10 мая запланирован очередной раунд переговоров по торговому соглашению.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в воскресенье Дональд Трамп со своей страницы в Twitter объявил, что Соединенные Штаты все-таки введут увеличенные 25-процентные пошлины на китайские товары. Повышенным сбором Вашингтон обложит продукцию из Поднебесной на сумму в 200 миллиардов долларов. При этом он отметил, что переговоры по торговому соглашению с Китаем «идут очень медленно».

Пекин заявлением главы Белого дома о пошлинах был неприятно удивлен, и в СМИ появились сообщения, что КНР рассматривает возможность отмены продолжения консультаций, потому что не хочет вести переговоры «в обстановке угроз и запугивания».

ИСТОЧНИК KP.RU