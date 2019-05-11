2019-05-11T01:19:39+03:00
Политика

Трамп пообещал отменить пошлины на товары из Китая, если его устроит ход переговоров

Президент США отметил, что его отношения Си Цзиньпином из-за ввода повышенных ввозных тарифов не испортились
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си ЦзиньпинПрезидент США Дональд Трамп и председатель КНР Си ЦзиньпинФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп в пятницу, 10 марта, назвал очередной раунд торговых переговоров с Китаем «конструктивными» и допустил возможность отмены повышенных пошлин на ряд китайских товаров.

«В последние два дня Соединенные Штаты провели откровенные и конструктивные переговоры о состоянии двусторонних торговых отношений», - написал он на своей странице в Twitter.

Глава Белого дома отметил, что его отношения с председателем КНР Си Цзиньпином «остаются очень хорошими», и переговоры в будущем продолжатся.

Напомнив, что Штаты ввели пошлины на некоторые китайские товары, американский лидер заявил, что они «могут быть сняты или не сняты в зависимости от того, как пойдут переговоры дальше».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в прошлое воскресенье Дональд Трамп со своей страницы в Twitter объявил, что Соединенные Штаты все-таки введут увеличенные 25-процентные пошлины на китайские товары. Повышенным сбором Вашингтон обложит продукцию из Поднебесной на сумму в 200 миллиардов долларов. При этом он отметил, что переговоры по торговому соглашению с Китаем «идут очень медленно».

ИСТОЧНИК KP.RU

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