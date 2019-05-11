Трамп заявил, что ракетные испытания КНДР пока не подорвали его веру в «дружбу» с Ким Чен Ыном

СЕГОДНЯ 04:36 2019-05-11T04:54:34+03:00

По словам президента США, 9 мая Пхеньян испытал ракеты малой дальности, поэтому он «не расценивает это как нарушение доверия»

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Президент США Дональд Трамп заявил, что недавние запуски баллистических ракет малой дальности в КНДР не подорвали ни веру Вашингтона в искреннее стремление Пхеньяна к полной денуклеризации Корейского полуострова, ни его собственную веру в дружеские отношения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

«Ракеты были малой дальности, поэтому я не расцениваю это как нарушение доверия», - заявил глава Белого дома в интервью газете Politico.

Что касается потери уверенности в дружеских отношениях с Ким Чен Ыном, Дональд Трамп отметил, что «возможно, что в какой-то момент это и произойдет, но не сейчас».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в четверг, 9 мая, Северная Корея осуществила запуск нескольких неустановленных снарядов из провинции Пхёнан-Пукто в сторону Японского моря. В Токио пришли к выводу, что речь идет о пуске именно баллистических ракет малой дальности, а президент США тогда заявил, что Вашингтон пока продолжит вести переговоры с Пхеньяном, но все будет зависеть от дальнейшего развития событий.

ИСТОЧНИК KP.RU