2019-05-11T07:16:20+03:00
В мире

ВМС Венесуэлы сообщили, что корабль США зашёл в территориальные воды страны

Американское судно береговой охраны было замечено пересекающим экономическую зону Боливарианской республики 8 мая
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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ВМФ Венесуэлы заявил о заходе корабля США в территориальные воды страныВМФ Венесуэлы заявил о заходе корабля США в территориальные воды страныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Военно-морские силы Венесуэлы сообщили, что в среду, 8 мая, в территориальные воды Боливарианской республики зашел корабль береговой охраны США USCG James, однако после радиопереговоров американское судно сменило направление и покинуло венесуэльскую территорию.

Сообщение об этом событии опубликовано на странице флота Венесуэлы в Twitter в пятницу, 10 мая. Уточняется, что военные страны заметили USCG James пересекающим экономическую зону республики 8 мая, а на следующий день судно береговой охраны США сменило курс и на 14 миль (22,5 километра) приблизилось к порту Гуаира в штате Варгас на севере страны.

Навстречу американскому кораблю вышел патрульный катер ВМС Венесуэлы, экипаж которого убедил команду USCG James в необходимости покинуть воды Боливарианской республики.

Напомним, как писал сайт kp.ru, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо, в январе провозгласивший себя «временным президентом» страны, 30 апреля предпринял попытку государственного переворота, а после ее провала заявил, что рассчитывает на военное вмешательство со стороны США.

Венесуэла: На защите Революции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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