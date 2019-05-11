Нацсобрание Франции приняло законопроект о восстановлении Нотр-Дама

СЕГОДНЯ 10:16 2019-05-11T10:16:14+03:00

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Национальное собрание Франции приняло законопроект о восстановлении пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, также известного как Нотр-Дам-де-Пари.

Обсуждение документа длилось около 13 часов. После принятия проект направили на рассмотрение в Сенат. Окончательное решение по нему будет вынесено 27 мая.

Законопроект упрощает принятие ряда решений по реставрации, в частности, отменяет отдельные нормы проведения госзакупок, а также предусматривает создание специального комитета по надзору за расходованием средств, собранных на ремонт собора. Кроме того, тем людям, которые внесут пожертвование на восстановление Нотр-Дама, предлагается предоставить налоговые льготы, передает Agence France-Presse.

Напомним, 15 апреля в соборе Парижской Богоматери вспыхнул пожар. Огонь уничтожил шпиль исторического сооружения, а также повредил часть внутреннего убранства. При этом сама конструкция и основные реликвии были спасены. Так, например, статуи королей и апостолов убрали с верхнего яруса как раз незадолго до инцидента, передает сайт kp.ru.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/703400" frameborder="0"></iframe> Собор Парижской Богоматери: история утраченного символа Франции.Главный символ Франции - Собор Парижской Богоматери - почти полностью сгорел. Нотр-Дам-де-Пари простоял около девяти веков. Выдержал Наполеона, Гитлера, революцию... Но не вынес банальных ремонтных работ

ИСТОЧНИК KP.RU