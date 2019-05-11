2019-05-11T10:34:30+03:00
Политика

Депутат Рады предложил провести инаугурацию Зеленского в два этапа

Первая процедура будет официальной, а вторая пройдет на стадионе "Олимпийский" для народа
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Владимир ЗеленскийВладимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин предложил разделить инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского на два этапа.

Первая процедура - официальная. Ее предлагается провести 19 мая в сессионном зале парламента по регламентированному сценарию. Второй же этап депутат хочет организовать на стадионе "Олимпийский" в Киеве 3 июня. На этом мероприятии, по задумке автора инициативы, будут присутствовать представители иностранных государств, а также общественность.

"Во время торжественного заседания на НСК "Олимпийский" новоизбранный президент Украины повторно провозглашает присягу украинскому народу и инаугурационную речь", - говорится в проекте постановления, зарегистрированном на сайте Верховной Рады.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Зеленский призвал депутатов не затягивать назначение инаугурации, поскольку действующий президент Украины Петр Порошенко продолжает проводить активные кадровые перестановки в руководстве страны. Решение о дате вступления нового главы государства в должность должно быть принято 14 мая.

Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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