Правительство установило порядок восстановления лесов после вырубки
Российское правительство утвердило порядок восстановления лесов после их вырубки. Соответствующее постановление было опубликовано в субботу, 11 мая.
В документе говорится о том, что все работы должны соответствовать Лесному кодексу РФ и проводиться исключительно на предназначенных для этого территориях в течение первого года после вырубки. При этом площадь восстановления должна равняться площади вырубленных массивов в границах того же субъекта страны.
Данные об участке и его характеристиках, а также сведения о местах приобретения саженцев и сеянцев будут предоставляться уполномоченным органом. При этом если работа не будет приняла после оценки, лесовосстановление придется провести повторно. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году был принят закон, предусматривающий обязательное восстановление леса после вырубки. В Госдуме заявили, что такое нововведение позволит сохранить богатства нашей страны.
ИСТОЧНИК KP.RU