Правительство установило порядок восстановления лесов после вырубки

СЕГОДНЯ 14:18 2019-05-11T14:18:58+03:00

Предприниматели должны будут высаживать столько деревьев, сколько было уничтожено в ходе работ Фото: Сергей ГАПОН

Территория должна быть вновь засажена деревьями в течение одного года

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Российское правительство утвердило порядок восстановления лесов после их вырубки. Соответствующее постановление было опубликовано в субботу, 11 мая.

В документе говорится о том, что все работы должны соответствовать Лесному кодексу РФ и проводиться исключительно на предназначенных для этого территориях в течение первого года после вырубки. При этом площадь восстановления должна равняться площади вырубленных массивов в границах того же субъекта страны.

Данные об участке и его характеристиках, а также сведения о местах приобретения саженцев и сеянцев будут предоставляться уполномоченным органом. При этом если работа не будет приняла после оценки, лесовосстановление придется провести повторно. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году был принят закон, предусматривающий обязательное восстановление леса после вырубки. В Госдуме заявили, что такое нововведение позволит сохранить богатства нашей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU