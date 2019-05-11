2019-05-11T15:32:11+03:00
Общество

"Краснодару" заявили о невозможности увольнения Павла Мамаева

Более того, защита может подать апелляционную жалобу на приговор футболисту
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
"Краснодару" заявили о невозможности увольнения Павла Мамаева"Краснодару" заявили о невозможности увольнения Павла МамаеваФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева, отметил, что его клиента нельзя уволить из ФК, пока приговор не вступил в силу.

Напомним, защита может подать апелляционную жалобу на приговор футболисту. На ее рассмотрение, как заметил адвокат Мамаева, может уйти несколько месяцев. В течение этого времени «Краснодар» не сможет по закону расторгнуть контракт с игроком. Соответственно, полузащитник клуба продолжит числиться в клубе вплоть до окончания срока его договора с «Краснодаром». Официально соглашение истекает 31 декабря текущего года.

Напомним, в среду, 8 мая, Пресненский суд Москвы вынес приговор по делу Павла Мамаева и Александра Кокорина. Полузащитник "Краснодара" получил год и пять месяцев колонии общего режима, а игрок " Зенита" - полтора года лишения свободы. У Мамаева и Кокорина есть право на досрочное освобождение.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 8 мая суд постановил уничтожить деревянный стул, которым футболисты избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

Министр спорта Колобков о приговоре Мамаеву и Кокорину.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили драку в центре Москвы»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сети опубликовали видео поиска затонувших картин Айвазовского
Марию Бутину перевели в тюрьму штата Виргиния
Зеленский пересмотрит "одиозные" кадровые решения Порошенко
Умер Элвин Сарджент, сценарист фильмов о человеке-пауке
Правительство установило порядок восстановления лесов после вырубки
На Ближнем Востоке появятся американские ЗРК Patriot и Arlington
Около 160 человек застряли на подъемнике на горнолыжном курорте Японии
Суд Киева отказался блокировать закон об исключительности украинского языка
В Крыму приостановили подъем парохода с картинами Айвазовского
В Москве прощаются с композитором Евгением Крылатовым
Глава МИД Японии призвал ускорить переговоры по мирному договору с РФ
Эксперт: влияние России на экономику Украины действительно огромное
Семеро младшеклассников пострадали при падении навеса в Японии
Конгресс США вновь затребовал налоговые декларации Трампа
Глава Фонда изучения США позитивно оценил предстоящую встречу Путина и Помпео