"Краснодару" заявили о невозможности увольнения Павла Мамаева

СЕГОДНЯ 15:13 2019-05-11T15:32:11+03:00

Более того, защита может подать апелляционную жалобу на приговор футболисту

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Игорь Бушманов, адвокат полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева, отметил, что его клиента нельзя уволить из ФК, пока приговор не вступил в силу.

Напомним, защита может подать апелляционную жалобу на приговор футболисту. На ее рассмотрение, как заметил адвокат Мамаева, может уйти несколько месяцев. В течение этого времени «Краснодар» не сможет по закону расторгнуть контракт с игроком. Соответственно, полузащитник клуба продолжит числиться в клубе вплоть до окончания срока его договора с «Краснодаром». Официально соглашение истекает 31 декабря текущего года.

Напомним, в среду, 8 мая, Пресненский суд Москвы вынес приговор по делу Павла Мамаева и Александра Кокорина. Полузащитник "Краснодара" получил год и пять месяцев колонии общего режима, а игрок " Зенита" - полтора года лишения свободы. У Мамаева и Кокорина есть право на досрочное освобождение.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 8 мая суд постановил уничтожить деревянный стул, которым футболисты избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707583" frameborder="0"></iframe> Министр спорта Колобков о приговоре Мамаеву и Кокорину.

ИСТОЧНИК KP.RU