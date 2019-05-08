Дело Кокорина и Мамаева: Суд постановил уничтожить деревянный стул, которым избили Пака
В Пресненском суде Москвы, где в среду, 8 мая, огласили приговор российским футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, постановили уничтожить деревянный стул, которым избили чиновника Минпромторга Дениса Пака.
«Суд постановил уничтожить стул, изъятый в ходе осмотра места происшествия из кафе "Кофемания"», - сказала судья Елена Абрамова, зачитывая приговор спортсменам
Ранее Кокорина и Мамаева суд приговорил к реальным срокам наказания, каждый получил по полтора года колонии общего режима. Отметим, что суд исключил из квалификации действий подсудимых предварительный сговор и постановила, что футболисты-дебоширы действовали спонтанно, роли не распределяли.
Чиновник Минпромторга заявил, что его удовлетворил приговор, вынесенный Кокорину и Мамаеву.
Напомним, что в начале октября прошлого года футболисты устроили драку в московском кафе, где избили стулом Пака, а потом еще и водителя ведущей Первого канала.
Кокорин и Мамаев ждут приговора, а Московский зоопарк уже дождался панд
ИСТОЧНИК KP.RU