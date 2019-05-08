2019-05-08T16:49:06+03:00
Общество

Дело Кокорина и Мамаева: Суд постановил уничтожить деревянный стул, которым избили Пака

Футболисты получили по полтора года колонии общего режима [видео]
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Футболист Александр Кокорин перед началом судебного заседания 8 мая 2019 гФутболист Александр Кокорин перед началом судебного заседания 8 мая 2019 гФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Пресненском суде Москвы, где в среду, 8 мая, огласили приговор российским футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, постановили уничтожить деревянный стул, которым избили чиновника Минпромторга Дениса Пака.

«Суд постановил уничтожить стул, изъятый в ходе осмотра места происшествия из кафе "Кофемания"», - сказала судья Елена Абрамова, зачитывая приговор спортсменам

Ранее Кокорина и Мамаева суд приговорил к реальным срокам наказания, каждый получил по полтора года колонии общего режима. Отметим, что суд исключил из квалификации действий подсудимых предварительный сговор и постановила, что футболисты-дебоширы действовали спонтанно, роли не распределяли.

Чиновник Минпромторга заявил, что его удовлетворил приговор, вынесенный Кокорину и Мамаеву.

Напомним, что в начале октября прошлого года футболисты устроили драку в московском кафе, где избили стулом Пака, а потом еще и водителя ведущей Первого канала.

Кокорин и Мамаев ждут приговора, а Московский зоопарк уже дождался панд

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ИСТОЧНИК KP.RU

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