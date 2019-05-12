В Москве проходит мотопробег в память о Сергее Доренко
Мотопробег в память о главном редакторе радиостанции «Говорит Москва» Сергее Доренко проходит в Москве. Один из организаторов Максим Валецкий в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал о том, как будет проходить мероприятия.
- Соберемся у станции «Говорит Москва», основанной Доренко. И проедем от нее направо по Садовому кольцу, развернемся на Космодамианской набережной и вернемся к тому месту, где его уже не стало, - сообщил он.
При этом Валецкий добавил, что уйти из жизни за рулем своего мотоцикла - красивая смерть для любого мотоциклиста.
В Москве начинается мотопробег в память о Сергее Доренко.Михаил ФРОЛОВ
Напомним, Сергей Доренко умер в четверг, 9 мая, за рулем своего мотоцикла в центре столицы. Причиной смерти журналиста, согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, стал разрыв аорты.
Ранее, 12 мая, как писал сайт kp.ru, на Троекуровском кладбище должно было состояться прощание с Доренко, однако его отменили. По просьбе дочерей журналиста, планируется провести дополнительную экспертизу, чтобы удостовериться в причинах смерти.
Умер Сергей Доренко.Скончался Сергей Доренко. Журналист умер после падения со своего любимого мотоцикла
ИСТОЧНИК KP.RU
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