В Москве проходит мотопробег в память о Сергее Доренко

СЕГОДНЯ 14:47 2019-05-12T14:51:34+03:00

Мотопробег в память о главном редакторе радиостанции «Говорит Москва» Сергее Доренко проходит в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

Один из организаторов рассказал Радио "Комсомольская правда" о том, каким маршрутом состоится заезд [видео]

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Мотопробег в память о главном редакторе радиостанции «Говорит Москва» Сергее Доренко проходит в Москве. Один из организаторов Максим Валецкий в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал о том, как будет проходить мероприятия.

- Соберемся у станции «Говорит Москва», основанной Доренко. И проедем от нее направо по Садовому кольцу, развернемся на Космодамианской набережной и вернемся к тому месту, где его уже не стало, - сообщил он.

При этом Валецкий добавил, что уйти из жизни за рулем своего мотоцикла - красивая смерть для любого мотоциклиста.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708275" frameborder="0"></iframe> В Москве начинается мотопробег в память о Сергее Доренко.Михаил ФРОЛОВ

Напомним, Сергей Доренко умер в четверг, 9 мая, за рулем своего мотоцикла в центре столицы. Причиной смерти журналиста, согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, стал разрыв аорты.

Ранее, 12 мая, как писал сайт kp.ru, на Троекуровском кладбище должно было состояться прощание с Доренко, однако его отменили. По просьбе дочерей журналиста, планируется провести дополнительную экспертизу, чтобы удостовериться в причинах смерти.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707930" frameborder="0"></iframe> Умер Сергей Доренко.Скончался Сергей Доренко. Журналист умер после падения со своего любимого мотоцикла

ИСТОЧНИК KP.RU