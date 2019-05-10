2019-05-10T01:10:21+03:00
Общество

Сергей Доренко купил свой мотоцикл, на котором погиб, две недели назад

Отец с детства отговаривал журналиста от гонок на байке
Роман ГОЛОВАНОВ
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Сергей Доренко на том самом мотоциклеСергей Доренко на том самом мотоциклеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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ХОЛОДНО И НЕКАЙФОВО!

- Ну, я не могу сказать, что мне сильно кайфово ездить на работу на мотоцикле. Честно говоря, больше 40 километров в час – адски холодно. Но я езжу, скорее, из-за упрямства. Я такой упертый, - этот текст журналист Сергей Доренко наговаривал на камеру мобильника. За его спиной – пустая дорога и вылизанный на мойке мотоцикл. Было ранее утро. Холодрыга – Доренко упакован в кожаную байкерскую куртку и укутан моднявым шарфом.

Каждый будний день в безумную рань Доренко мчал на байке вести программу на радио. Мог заболтаться в своем «Подъеме» и час выпуска проговорить про мотики. Знал про них буквально все. Хотя своего первого двухколесного коня купил в 38 лет. Это была «Ямаха». Говорил, что на таком можно было колесить по лесу.

- Мне невелено было думать о покупке мотоцикла отцом, - признался в одном из интервью журналист. - В детстве мне отец сказал: «Мотоцикл - не наш с тобой, Сережа, транспорт!» У бати была детская травма. Кто-то из близких погиб – разбился на мотоцикле. И друг какой-то разбился на мотоцикле. Поэтому мне твердо отец все сказал.

Вся жизнь журналиста крутилась вокруг бешеных скоростей и мотоциклов.

Последнее видео Сергея Доренко: журналист был в гостях у друзей.

4 ГОДА ЗА «НАКАТ»

Из-за мотоцикла в 2001 году Доренко чуть не лишился свободы. На него завели уголовное дело за попытку убийства капитана первого ранга ВМФ России Валерия Никитина. Эту историю журналист вспоминал в интервью блогеру Юрию Дудю.

- Мне ребята говорят: «Пойдем в бар пиво пить!» Я говорю: «Дайте мне кружочек один (прокатиться, - ред.)» Я поехал к реке. И там пьяная компания. Пять-шесть жеребцов стали кидать в меня пустые бутылки. Это был стадион для кроссового мотоцикла. Я подумал: «Мне сейчас наваляют». Решил, поеду я отсюда к хренам. К своему несчастью. Лучше б мне эти наваляли. Еду в гору. Доезжаю до конца горы. Проезжаю аккуратно (след от моей подножки был 18 сантиметров), то есть скорость никакая. И тут мне в спину кричат: «Убью твою мать!» Я делаю круг и возвращаюсь – вот идиот. Понять, что за накат. Дальше помню, что меня избивают. Два мента были меня. А чувырло (Никитин, - ред.) был адски пьян. Просто не мог бить. 3,17 промилле в крови, - вспоминал Сергей.

Доренко обвинили в том, что якобы он направил мотоцикл на моряка Никитина и пытался его задавить. Журналиста долго таскали по судам. Обещали реальный срок. Но после чудесным образом дела переквалифицировали в «хулиганство» и Доренко впаяли 4 года условно. Многие эксперты уверены, что дело против Доренко было липовым.

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Последний мотоцикл Сергей Доренко
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ЕХАЛ ДОМОЙ ОТ ДРУГА

Последний год у Доренко был, как он сам говорил, «запредельный и восхитительный» мотоцикл Triumph. Пробег 2600 километров. В одной из бесед с байкером, Сергей рассказывал, как аккуратно гоняет на нем по Москве.

- Я товарищеский по отношению к машинам. Я слежу, я считаю, я ищу знаки, чтобы водители меня увидели. Если не увидел знак – может водитель больной на голову, он метнется. Он меня разложит просто по шоссе. Что я попаду под того, кто мчит 130 километров в час, - признался журналист.

Две недели назад он заменил старый мотоцикл на новенький черный Triumph Bobber. Именно на нем Доренко ехал этим вечером по Москве. На этом байке Сергей приехал к своему другу. После отправился домой. На дороге случилась трагедия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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