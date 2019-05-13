Швеция намерена возобновить дело об изнасиловании в отношении Ассанжа

СЕГОДНЯ 12:45 2019-05-13T12:45:08+03:00

Шведский прокурор сообщил, что решение о выдаче Ассанжа из Швеции в третью страну будет приниматься совместно с британскими властями [видео]

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По просьбе адвоката потерпевший шведская прокуратура намерена возобновить дело об изнасиловании в отношении основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который был задержан британской полицией после того, как 11 апреля Эквадор отказал ему в предоставлении убежища. Об этом сообщила заместитель прокурора Ева-Мари Перссон.

«Новые обстоятельства заставляют нас пересмотреть предыдущее решение. По этой причине, а также из-за факта лишения Ассанжа свободы в Великобритании, адвокат потерпевшей попросил о возобновлении расследования изнасилования», - сказала она на пресс-конференцию в Стокгольме.

Перссон также сообщила, что решение о выдаче Ассанжа из Швеции в третью страну будет приниматься совместно с британскими властями.

В минувший четверг, 9 мая, прокуратура Швеции сообщила, что в понедельник, 13 мая огласит решение по вопросу возможного возобновления расследования.

Напомним, 1 мая суд Лондона приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения с возможностью сокращения срока вдвое. На данный момент лондонский суд начал рассматривать вопрос о его экстрадиции в США. Ранее Министерство иностранных дел Британии обещало не выдать журналиста, если ему грозит смертная казнь.

Джулиан Ассанж в отделении полиции после задержания.

ИСТОЧНИК KP.RU