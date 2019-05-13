СК допросил персонал Шереметьево и «Аэрофлота» по делу о катастрофе «Сухой - Суперджет 100»
Следователи допросили персонал аэропорта Шереметьево и сотрудников авиакомпании «Аэрофлот» по делу о катастрофе самолета «Сухой - Суперджет 100». Об этом сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
«Следователи со специалистами МАК продолжают изучение данных изъятых бортовых самописцев лайнера. В различных службах аэропорта Шереметьево, а также ПАО «Аэрофлот» проведены выемки документов, касающихся происшествия», —сообщили в Следственном комитете.
Ранее министр транспорта Евгений Дитрих заявил о том, что он будет ходатайствовать о награждении Орденом Мужества посмертно бортпроводника сгоревшего «Сухого - Суперджет 100» Максима Моисеева, который до последнего оставался на борту самолета, спасая пассажиров, а также бортпроводниц государственными наградами за самоотверженность.
Напомним, авиакатастрофа с лайнером «Сухой – суперджет 100» рейса Москва-Мурманск произошла 5 мая. Из 78 пассажиров, находящихся на борту, 41 человек погиб, десять были госпитализированы.
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ИСТОЧНИК KP.RU